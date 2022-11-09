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НовостиОбщество9 ноября 2022 16:56

В Казани установят мемориальную доску в память о кинорежиссере Станиславе Говорухине

Табличку разместят на фасаде здания, где учился артист
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Станислав Говорухин учился в Казани в 50-ые годы.

Станислав Говорухин учился в Казани в 50-ые годы.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Казани установят мемориальную доску в память о народном артисте России, кинорежиссере Станиславе Говорухине. Такое распоряжение подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Памятную доску разместят на фасаде дома №4/5 на улице Кремлевская. Здесь в 50-е годы учился Станислав Говорухин. Текст на табличке будет написан как на русском, так и на татарском языке. Предложение увековечить память российского кинорежиссера в Казани поступило от Минкультуры Татарстана и КФУ.

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