В Казани установят мемориальную доску в память о кинорежиссере Станиславе Говорухине

Станислав Говорухин учился в Казани в 50-ые годы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Казани установят мемориальную доску в память о народном артисте России, кинорежиссере Станиславе Говорухине. Такое распоряжение подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Памятную доску разместят на фасаде дома №4/5 на улице Кремлевская. Здесь в 50-е годы учился Станислав Говорухин. Текст на табличке будет написан как на русском, так и на татарском языке. Предложение увековечить память российского кинорежиссера в Казани поступило от Минкультуры Татарстана и КФУ.

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