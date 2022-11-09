Площадь пожара в казанском ресторане «Михайловская усадьба» увеличилась до 1 200 квадратных метров

К тушению привлекли 59 человек и 20 единиц техники. Фото: МЧС Татарстана

Пламя охватило всю крышу ресторана «Михайловская усадьба», который расположен в казанском поселке Малые Клыки.

- Площадь возгорания составила 1 200 квадратных метров. К тушению привлекли 59 человек и 20 единиц техники, - сообщают в МЧС Татарстана.

Напомним, пожар в ресторане «Михайловская усадьба» возник на чердаке вечером 9 ноября. Сначала сообщалось о том, что его площадь составляла 50 квадратных метров, но огонь начал быстро распространятся. К счастью в данному происшествии обошлось без пострадавших.

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