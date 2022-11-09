Рустем Ханов назначен главным врачом поликлиники №7 Набережных Челнов

Ранее Рустем Ханов был исполняющим обязанности главврача. Фото: пресс-служба горздрава Набережных Челнов

Главврачом поликлиники №7 Набережных Челнов назначили Рустема Ханова. Об этом 9 ноября сообщил руководитель горздрава Александр Николаев во время встречи с коллективом медучреждения. Он назвал поликлинику №7 одной из лучших по уровню оснащения и кадровому потенциалу.

До нового назначения Рустем Ханов более двух лет проработал заместителем главврача по медчасти поликлиники №7, затем исполняющим обязанности главврача, сообщает пресс-служба горздрава Набережных Челнов.

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