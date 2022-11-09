В Казани загорелся ресторан «Михайловская усадьба»

По предварительным данным. в данном пожаре никто не пострадал. Фото: Мария ГОРЕЛОВА

В эту среду, 9 ноября, в 16.23 в экстренные службы поступил сигнал о возгорании двухэтажного здания ресторана «Михайловская усадьба», который расположен на территории казанского поселка Малые Клыки, сообщает МЧС Татарстана.

- Загорелось чердачное помещение. Площадь пожара составила 50 квадратных метров, - отметили в ведомстве.

По предварительным данным, в данном происшествии никто не пострадал. На тушение огня по номеру 1 БИС были направлены четыре пожарные машины.

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