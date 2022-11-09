В Татарстане можно перечислить средства на помощь семьям мобилизованных с помощью QR-кода

Кроме того, в Казани ежедневно работают пункты приема гуманитарной помощи.
Фото: Иван ВИСЛОВ
Татарстанцы могут перечислить средства на помощь семьям мобилизованных с помощью QR-кода. Об этом сообщает пресс-служба Мэрии Казани.
Собранные средства направят на оплату лекарств, медицинские обследования или покупку необходимых вещей. QR код и реквизиты опубликованы на официальном сайте Мэрии.
Напомним, в Казани ежедневно с 10.00 до 20.00 работают пункты сбора гуманитарной помощи для мобилизованных и их семей.
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