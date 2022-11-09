В Тукаевском районе власти через суд обязали отремонтировать дорогу к садовым товариществам

Дорога ведет к садовым товариществам «Прикамье» и «Калинка». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Прокуратура Тукаевского района установила, что дорога протяженностью 1,186 километра, ведущая к садовым товариществам «Прикамье» и «Калинка», нуждается в ремонте. Выбоины, просадки, проломы, колеи - все это затрудняет движение автомобилей. Более того, объект не внесен в перечень муниципальных автодорог, то есть является бесхозяйным.

Надзорное ведомство обратилось в суд с иском к исполкомам Бетькинского сельского поселения и Тукаевского района с требованиями оформить дорогу в муниципальную собственность и отремонтировать ее. Заявление рассмотрели и удовлетворили.

Прокуратура проконтролирует устранение нарушений.

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