Стипендию главы Татарстана будут получать 193 студента

При успешном освоении образовательных программ деньги молодым людям будут выплачиваться все время обучения в вузе. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Глава Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о назначении специальных выплат на весь период обучения 193 студентам республики. Их дополнительная стипендия будет составлять по 7 тысяч рублей ежемесячно. При успешном освоении образовательных программ получать деньги молодые люди будут все время обучения в вузе.

Согласно документу, среди стипендиатов - учащиеся КФУ, КНИТУ-КАИ имени Туполева, Университета Иннополиса, КГМУ, КГАСУ, ПГУФКСиТ, КИУ имени Тимирясова, Альметьевского государственного нефтяного института и Набережночелнинского филиала КФУ.

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