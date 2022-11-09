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НовостиОбщество9 ноября 2022 13:19

Стипендию главы Татарстана будут получать 193 студента

Выплаты составляют по семь тысяч рублей в месяц
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
При успешном освоении образовательных программ деньги молодым людям будут выплачиваться все время обучения в вузе.

При успешном освоении образовательных программ деньги молодым людям будут выплачиваться все время обучения в вузе.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Глава Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о назначении специальных выплат на весь период обучения 193 студентам республики. Их дополнительная стипендия будет составлять по 7 тысяч рублей ежемесячно. При успешном освоении образовательных программ получать деньги молодые люди будут все время обучения в вузе.

Согласно документу, среди стипендиатов - учащиеся КФУ, КНИТУ-КАИ имени Туполева, Университета Иннополиса, КГМУ, КГАСУ, ПГУФКСиТ, КИУ имени Тимирясова, Альметьевского государственного нефтяного института и Набережночелнинского филиала КФУ.

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