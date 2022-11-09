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НовостиОбщество9 ноября 2022 12:52

В Чувашии из-за тумана объявили «желтый» уровень опасности

Водителям рекомендуют воздержаться от поездок
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Туман ожидается 9 и 10 ноября.

Туман ожидается 9 и 10 ноября.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Чебоксарах и в ряде других частей Чувашии объявлен «желтый» уровень опасности. Связано это с тем, что 9 и 10 ноября в республике ожидается туман, сообщает местный Гидрометцентр.

Водителям рекомендуют снизить скорость на туманных дорогах, а по возможности и вовсе воздержаться от поездок. Пешеходам, в свою очередь, посоветовали иметь на себе светоотражающие элементы, чтобы стать заметнее на улице.

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