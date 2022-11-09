10 ноября в Казани стартует второй этап соревнований «Игры дружбы»

В рамках соревнований пройдет Кубок главы Татарстана по прыжкам в воду. Фото: Рамиль ГАЛИ

В Казани 10 по 13 ноября пройдет второй этап международных соревнований «Игры дружбы», в которых примут участие более 1000 спортсменов из 21 страны. Состязания состоятся во Дворце водных видов спорта, где в указанные дни, в том числе, проведут Кубок главы Татарстана по прыжкам в воду. Для зрителей вход бесплатный.

Кроме того, с 20 по 25 ноября в Казани пройдет Чемпионат России по плаванию на короткой воде пройдет. В этот же период времени состоятся и международные соревнования по плаванию среди юношей 16 лет и старше и девушек от 13 лет.

Отметим, что завершающий этап «Игр дружбы» пройдет в столице Татарстана с 8 по 17 декабря. Спорстмены поборются за Кубок Владимира Сальникова по плаванию, Кубок Светланы Ромашиной по синхронному плаванию и Кубок Дмитрия Саутина по прыжкам в воду.

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