В Набережных Челнах планируют расширить участок под выставочный центр Бибишева

Планируется, что площадь участка составит 8786 квадратных метра. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Набережных Челнах 17 ноября состоятся публичные слушания по вопросу межевания территории под выставочный центр Дамира Бибишева.

В планах - расширить земельный участок, сократив отступы от границ. Также планируется сформировать земельный участок площадью 8786 квадратных метра, перераспределив четыре имеющихся территории. Участок считается государственной собственностью, сообщают “Челнинские известия”.

Напомним, ранее суд отменил приговор Дамиру Бибишеву. В 2020 году бизнесмена обвинили в вымогательстве и покушении на мошенничество.

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