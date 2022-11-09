В Казани сказкотерапия «Искорки огня, озаряющие души» прошла в бесплатной семейной гостинице «Семья Вместе»

Фото: предоставлено пресс-службой

В семейной гостинице «Семья Вместе» в Казани продолжается традиция проведения сказкотерапии. 8 ноября сказку для детей прочитала Анастасия Исаева, Заместитель председателя общественной палаты РТ.

- Мы здесь, потому что сказка не только учит, но и лечит. Дети, которые находятся здесь, в Доме, особенно нуждаются в психологической поддержке. Медицинскую им оказывают врачи. Поэтому быть с родителями или почувствовать тепло и заботу для подопечных бесплатной семейной гостиницы «Семья вместе» очень важно. Мы подбираем особенные сказки, которые учат детей быть сильными, верить в добро и находить в себе силы к исцелению, - поприветствовала маленьких пациентов ДРКБ МЗ РТ Анастасия Георгиевна.

Что такое искорка в глазах? Откуда взять тот самый огонёк внутри, который бы двигал вперёд, озарял своим светом все вокруг? Это только часть вопросов, которые обсудила Анастасия вместе с детьми и их родителями после прочтения сказки «О потерянном огоньке» Анны Филатовой Алеан.

На примере главных героев из сказки ребята и взрослые узнали, как сохранить веру в себя, когда опускаются руки. Сказкотерапия помогла интересно и понятно объяснить семьям такую важную тему. А создав собственную картину, мы зажгли или достали те искорки, которые спрятались глубоко в нас. Для этого на картине ребята нарисовали маленькие звездочки, которые живут в них. Давайте верить в себя, даже когда это кажется сложным!

Фото: предоставлено пресс-службой

Во время прочтения сказки, художник Дарина Першенкова написала картину, изображающую «Сияние Души». Картина получилась волшебной, от нее действительно можно ощутить лучи теплого света.

Всем жителям гостиницы были вручены подарки от сотрудников Региональной общественной приёмной Председателя политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева в Татарстане, часть подарков была передана ГАУЗ ДРКБ МЗ РТ.

Благодарим Анастасию Исаеву, художника Дарину Першенкову, фотографа Андрея Ефимова, музыканта Ляйсан Шакирову за помощь в организации праздника.