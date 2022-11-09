Глава Татарстана Рустам Минниханов осмотрел новый казанский ЖК «Сандугач»

Дома там были построены по концепции "дворы без машин". Фото: president.tatarstan.ru

В эту среду, 9 ноября, в Казани глава Татарстана посетил новый ЖК «Сандугач», который построили в микрорайоне «Салават Купере».

Жилой комплекс начали возводить в 2020 году за счет Госжилфонда Татарстана. В состав этого ЖК вошли 18 домов на 1 716 квартир, которые уже полностью заселены. В них проживают бюджетники, молодые семьи, медработники, которые получили гранты, и дети-сироты.

Рустаму Минниханову рассказали, что концепцию данной застройки сформировали с учетом мнения будущих жильцов. Например, дома в ЖК «Сандугач» имеют «дворы без машин», в них разместили игровые площадки для детей, спортивные зоны и зоны отдыха.

Там же главе Татарстана показали план строительства первого квартала жилого района «Салават Купере» на площади 6,5 гектаров. Речь идет о 2 008 новых квартирах.

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