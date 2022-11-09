Минниханов открыл движение по обновленному участку трассы М-7 в Зеленодольском районе

Речь идет об участке с 735 по 753 километры. Фото: пресс-служба главы Татарстана

В среду, 9 ноября, глава Татарстана Рустам Минниханов принял участие в запуске движения по обновленному части трассы М-7 «Волга» в Зеленодольском районе. Речь идет об участке с 735 по 753 километры.

Дорожники увеличили количество полос с двух до четырех, уложили новый слой асфальта, построили шесть путепроводов, четыре отнесенных левых поворота и 14 съездов. Минниханов поблагодарил их за проделанную работу.

- Это трасса-трудяга, и ее ввод уже оживил жизнь на этой территории. Мы благодарны нашим дорожникам и ждем открытия новых участков, - отметил в своей речи глава муниципалитета Михаил Афанасьев.

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