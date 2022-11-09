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НовостиОбщество9 ноября 2022 9:42

В столице Татарстана с 10 ноября изменят схему движения около Центра семьи «Казан»

К прежней схеме планируют вернуться весной 2023 года
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Речь идет о перекрытии одного из пешеходных переходов.

Речь идет о перекрытии одного из пешеходных переходов.

Фото: Рамиль ГАЛИ

Из-за обустройства временного заезда на территорию Центра семьи «Казан» со стороны улицы Хакима с 10 ноября там изменят схему движения.

Так, на съезде с Кремлевской дамбы на улицу Хакима перекроют один из двух пешеходных переходов, которые ведут к Центру, сообщает комитет внешнего благоустройства Исполкома Казани. При этом там у уточнили, что данное ограничение будет действовать до 30 апреля 2023 года.

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