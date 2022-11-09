В столице Татарстана с 10 ноября изменят схему движения около Центра семьи «Казан»

Речь идет о перекрытии одного из пешеходных переходов. Фото: Рамиль ГАЛИ

Из-за обустройства временного заезда на территорию Центра семьи «Казан» со стороны улицы Хакима с 10 ноября там изменят схему движения.

Так, на съезде с Кремлевской дамбы на улицу Хакима перекроют один из двух пешеходных переходов, которые ведут к Центру, сообщает комитет внешнего благоустройства Исполкома Казани. При этом там у уточнили, что данное ограничение будет действовать до 30 апреля 2023 года.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram