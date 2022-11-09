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НовостиПроисшествия9 ноября 2022 9:56

Жительницу Чистополя арестовали за жестокое убийство соседа по коммуналке

До этого они вместе выпивали
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Потерпевшим стал 55-летний сосед обвиняемой.

Потерпевшим стал 55-летний сосед обвиняемой.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

59-летней жительнице Чистополя предъявили обвинение в совершении убийства соседа по коммунальной квартире. На время расследования дела женщину заключили под стражу.

- Обвиняемая свою причастность к преступлению признала, - сообщили в следственном управлении СКР по Татарстану.

Установлено, что 4 ноября в День народного единства, женщина распивала спиртное с 55-летним соседом по коммуналке. Вместе с ними за столом сидели и другие гости. Один из них в итоге и выгнал соседа из комнаты.

Когда застолье закончилось и все разошлись, обвиняемая, по версии следствия, зашла в комнату к соседу, который уже спал, и жестко зарезала его прихваченным с собой ножом. Предполагается, что причиной стала личная неприязнь к потерпевшему. Тело мужчины, к слову, нашел внук женщины, когда пришел к бабушке.

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