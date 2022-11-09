Льготы получат дети всех мобилизованных бойцов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Детей мобилизованных жителей Набережных Челнов будут принимать в детсады вне очереди. Соответствующее постановление подписал исполняющий обязанности руководителя Исполкома города Илья Зуев.

Дети мобилизованных встанут в один ряд с детьми судей, полицейских, прокуроров, сотрудников Следкома, чернобыльцев, а также погибших или ставших инвалидами военнослужащих, участвовавших в контртеррористических операциях в Северо-Кавказском регионе. Кроме них право на первоочередного зачисления в детсад имеют дети-инвалиды, дети из многодетных семей и дети, один из родителей которых является инвалидом.

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