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НовостиОбщество9 ноября 2022 8:37

Детей мобилизованных жителей Набережных Челнов будут принимать в детсады вне очереди

Такое постановление уже подписано местными властями
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Льготы получат дети всех мобилизованных бойцов.

Льготы получат дети всех мобилизованных бойцов.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Детей мобилизованных жителей Набережных Челнов будут принимать в детсады вне очереди. Соответствующее постановление подписал исполняющий обязанности руководителя Исполкома города Илья Зуев.

Дети мобилизованных встанут в один ряд с детьми судей, полицейских, прокуроров, сотрудников Следкома, чернобыльцев, а также погибших или ставших инвалидами военнослужащих, участвовавших в контртеррористических операциях в Северо-Кавказском регионе. Кроме них право на первоочередного зачисления в детсад имеют дети-инвалиды, дети из многодетных семей и дети, один из родителей которых является инвалидом.

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