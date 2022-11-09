10 ноября ряд домов Советского района Казани временно останется без воды

По некоторым другим адресам будет понижено давление воды в трубах. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В четверг, 10 ноября, ряд домов Советского района Казани временно останется без водоснабжения. А по некоторым другим адресам будет понижено давление воды в трубах. Причина этого - проведение работ по подключению двух водопроводов, объясняют местные власти.

Так с 21:00 10 числа до 6:00 11 числа воды не будет по следующим адресам:

улица 1-я Ноксинская, 34, 34а, 36;

улица Журналистов, 62, 62, корп.1, 5, 6, 8, 17; 103, корп.5, 105, корп.6, 107, 107а;

Мамадышский тракт, четные номера домов от №28 до №60;

улица Мира, 62, корп.1, 2; 64, корп.1, 2; 66;

Сибирский тракт, от дома №43 до дома №78;

улицы Односторонка Ноксинская и Поперечно-Ноксинская;

поселки Карьер, Константиновка, Нагорный, Новая Сосновка, Нокса и Торфяной;

улицы Дорожной, Школьной, Мира и Молодежная, а также переулки Зеленый, Солнечный и Мира в поселке Самосырово;

СНТ «Академия наук», «Акинское», «Березка», «Восход», «Компрессор», «Любитель природы», «Маяк», «Медик», «Мечта», «Нагорный», «Наука», «Нефтяник», «Нокса», «Ноксинское», «Объединение», «Персональные пенсионеры», «Приноксинское», «Собес-2», «Собес-3», «Совет», «Строитель», «Татлес», «Татпроект», «Терминал», «Учитель», «Химик-56».

В то же время давление воды в трубах понизят по следующим адресам:

улица Азата Аббасова, 3, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13;

улица Бигичева, четные номера домов от №2 до №26, нечетные номера домов от №3 до №21/47;

улица Бухарская, 3, 3/1, 3/1а, 3/1д, 3/3, 5, 89, 89/1, 89/2, 89/3, 89/4, 89/5, 89/6;

улица Вагапова, 5, 5а, 5б, 5 г;

улица Гвардейская, четные номера домов от №2 до №40а, нечетные номера домов от №1 до №37, корп.17;

улица Академика Глушко, нечетные номера домов от №43а до 49;

улица Академика Губкина, 2, 2а 4а, 14;

улица Ершова, 29, 29а, 29б, 29 г, 31, 54, 56, 58, 58, корп. б, 62б, 62 г, 62 В, корп.1, 2; 62д, корп.1, 2;

улица Закиева, четные номера домов от №2 до №12/1а, нечетные номера домов от №1 до №39;

улица Искра, 1/151, 7, 8, 9, 10, 10а, 10б, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 23, 23а;

улица Космонавтов, четные номера домов от №4 до №52а, нечетные номера домов от №1 до №57 В, а также дома №61б, 61б, корп.2, 61 В, 61 г;

улица Красной Позиции, 3а;

улица Аделя Кутуя, четные номера домов от №42/31 до №116/5 и в доме №172, нечетные номера домов от №33 до №157а;

улица Патриса Лумумбы, все дома, кроме №4;

Октябрьский городок, 1/106, 1/110, 1/111, 1/112, 1/124, 1/149, 1/150, 1/151, 1/162;

проспект Победы, 57, 57а, 57а, корп. 1; 57б, 57 В, 139, корп.1, 2, 3, 4; 139а, корп.1, 2; 141, 141а, 141б, 141д, 141/1, 141/4, 141, корп.2; четные номера домов от №118 до №176;

улица Рахлина, все дома, кроме №20 и 21;

улица Академика Сахарова, четные номера домов от №18 до №32/5, нечетные номера домов от №1 до №33/152;

улица Седова, 1, 2, 2/1, 2/3, 2а, 2а, корп.1; 3, 5, 7, 9/50, 16, 16, корп.1, 16а, 17, 20а, 20б, 20 В, 22, 22, корп.1; 24, 27, 27а, 27б, 27в;

улицы Курынова, Аграрной, Аэропортовской, Бондюжской, Волочаевской, Габдуллы Кариева, Гастелло, Курской, Расковой, Хасанова, Макаренко, Матросова, Жиганова, Наки Исанбета, Полушкина, Нижметдинова, Разведчика Ахмерова, Ахтямова, Юлаева, Спортивной, Разина, Тулпар, Удивительной, Табеева, Цимлянской, Шуртыгина;

проезд Ахметзянова;

проспект Альберта Камалеева.

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