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НовостиОбщество9 ноября 2022 7:56

Здание гимназии XVIII века в Казани продают за 22 миллиона рублей

Объект культурного наследия расположен в центре города
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Покупателю предстоит заключить охранное обязательство с Министерством культуры Татарстана.

Покупателю предстоит заключить охранное обязательство с Министерством культуры Татарстана.

Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Казани выставили на продажу здание второй половины XVIII века архитектора Кафтырева, в котором некогда располагалась гимназия. Объект культурного наследия оценили в 22 миллиона рублей.

Одноэтажное здание находится по адресу: улица Карла Маркса, 41/13. Его площадь составляет 238,5 квадратного метра. Помещения внутри без отделки. За воротами имеется своя отдельная парковка.

Покупателю предстоит заключить охранное обязательство с Министерством культуры Татарстана, так как владелец должен будет выполнять определенные обязательства по содержанию, сохранению и использованию объекта.

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