Глава Чувашии Олег Николаев в прямом эфире расскажет о поддержке семей мобилизованных

Выступление руководителя региона ожидается 14 ноября. Фото: пресс-служба администрации главы Чувашии

В понедельник, 14 ноября, глава Чувашии Олег Николаев проведет прямой эфир, в ходе которого расскажет о мерах поддержки семей и детей мобилизованных в республике. Также он затронет тему работы координационного центра помощи родным бойцов.

Все желающие могут заранее отправить интересующие их вопросы через специальную форму. Также будет возможность оставить сообщение во время прямой линии. Телефон колл-центра: 8 (8352) 51-27-80.

Прямой эфир будет идти с 11:00 до 13:00. Его будут транслировать в официальной группе «Чувашская Республика» в соцсетях.

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