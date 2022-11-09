В Чебоксарах иномарка на скорости выехала на «красный» и сбила мужчину

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Фото: Сергей ГАПОН

Около 18:40 во вторник, 8 ноября, на проспекте Мира в Чебоксарах автомобиль Nissan на скорости сбил мужчину, который переходил дорогу. На опубликованных автоинспекторами кадрах видно, что человек начинает идти за несколько секунд до того, как для машин загорается «красный». Водитель иномарки же продолжает движение, несмотря на светофор.

Пешеход получил травмы и был госпитализирован.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, сообщают в ГИБДД Чувашии.

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