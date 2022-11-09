«Нефтехимик» в овертайме обыграл казанский «Ак Барс» со счетом 4:3

Игра состоялась в Нижнекамске в рамках чемпионата КХЛ. Фото: ak-bars.ru

Во вторник, 8 ноября, в Нижнекамске состоялся матч чемпионата КХЛ между местным «Нефтехимиком» и казанским «Ак Барсом». Напряженная игра закончилась со счетом 3:4 в пользу хозяев льда.

Счет в первом периоде открыл нападающий «Нефтехимика» Вячеслав Лещенко. Выравнил ситуацию игрок «барсов» Александр Радулов.

Ближе к середине второго периода «Нефтехимик» снова вышел вперед, но уже в середине третьего периода Кирилл Семенов вновь сравнял счет. Следом шайбу в ворота нижнекамцев забросил и Станислав Галиев.

Счет вновь сравнялся за несколько минут до конца второго периода. Поспособствовал этому Андрей Чивилев.

Итог матча решился в овертайме. Победную шайбу в ворота гостей отправил Евгений Митякин.

По словам главного тренера «Ак Барса» Олега Знарка, его игрокам не хватило выдержки.

- У нас опять было слишком много неоправданных удалений. Силенки тратятся на этом деле, очень много, особенно в первом периоде, - заметил он после игры.

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