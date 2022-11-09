Верховный суд Татарстана начал рассматривать дело Ильназа Галявиева, напавшего на казанскую гимназию №175

Молодому человеку грозит пожизненное заключение. Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

В среду, 9 ноября, в Верховном суде Татарстана приступили к рассмотрению уголовного дела в отношении Ильназа Галявиева. Молодой человек обвиняется в нападении на казанскую гимназию №175. Ему вменяют умышленное убийство девяти человек, в том числе семи детей, покушение на убийство, изготовление и незаконный оборот взрывчатых средств и взрывного устройства, а также умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества.

Свою причастность к преступлениям молодой человек признал. Экспертиза признала его вменяемым. Галявиеву грозит пожизненное заключение.

Старт процесса должен был состояться еще 11 мая – в годовщину трагедии. Однако его то и дело переносили, так как обвиняемый все никак не мог дочитать все 325 томов уголовного дела. В какой-то момент прокуратура республики даже хотела через суд ограничить ему время на чтение материалов, но не вышло. В конце концов Ильназ Галявиев все-таки прочел их.

Напомним, стрельба и взрыв в гимназии №175 в Казани случились утром 11 мая 2021 года. Их устроил 19-летний бывший ученик образовательного учреждения Ильназ Галявиев.

Без проблем войти в школу с ружьем парню не дал работник гимназии Мулланур Мустафин. Он первым увидел злоумышленника и попытался закрыть перед ним стеклянную дверь, за что получил заряд картечи и раненый упал на пол. Он был еще в сознании, когда Галявиев зашел внутрь и навел дробовик на его голову. Этот выстрел задел мужчину по касательной.

После взрыва самодельной бомбы в гимназии, директор по громкой связи распорядилась закрыться с детьми в классах. Одни пытались спрятаться под партами, другие начали выпрыгивать из окон, пока преступник искал открытую дверь. По пути он ранил одну из учительниц, пытавшуюся кинуть в него горшок с цветком. Защищая детей, смертельные ранения получили два педагога. Несмотря на героизм женщин, Ильназ все же нашел один незапертый кабинет, в котором сидел 8 «А», и открыл огонь по детям, погибли семеро.

Спустя 20 минут к зданию приехал первый наряд Росгвардии. Галявиев решил не скрываться, вышел на крыльцо и сдался.

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