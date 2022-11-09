Татарстан отправил в Лисичанск еще 103 тонны гуманитарного груза

Собрать все это жителям региона удалось за неделю. Фото: пресс-служба главы Татарстана

Стало известно, что Татарстан отправил в Лисичанск (город в ЛНР, над которым регион взял шефство) еще 103 тонны гуманитарного груза. За неделю татарстанцы собрали для местных жителей множество теплых вещей, подушек и одеял, а также продуктов питания.

Гуманитарная помощь будет доставлена на восьми многотоннажных грузовиках. Сформировать ее удалось благодаря общественному движению «Ярдэм янэшэ! Помощь рядом!»

Напомним, ранее из Казани в Лисичанск были направлены строительные материалы и 20 тонн муки для хлеба.

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