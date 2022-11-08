В Татарстане за 10 лет число многодетных семей выросло на 69%

На 1 января 2012 года в Татарстане насчитывалось 24,8 тысячи многодетных семей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Татарстане зафиксирован рост числа семей, где воспитывается три и более ребенка. Так, за последние 10 лет оно увеличилось на 69%, сообщила 8 ноября на пресс-конференции замглавы Минтруда республики Наталья Бутаева.

По ее словам, на 1 января 2012 года в Татарстане насчитывалось 24,8 тысячи многодетных семей, а на данный момент их уже почти 42 тысячи.

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