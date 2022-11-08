В Татарстане на получение выплат детям мобилизованных подали 3,5 тысячи заявлений

В республике осуществили практически все выплаты. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

На 8 ноября в Татарстане подали уже порядка 3,5 тысяч заявлений на получении единовременной выплаты детям из семей мобилизованных, сообщила в ходе пресс-конференции замглавы Минтруда республики Наталья Бутаева.

По ее словам, в регионе уже осуществили практически все подобные выплаты. Однако военкомат не смог предоставить полные списки из-за большого объема работы, поэтому часть выплат будет еще реализовываться.

Напомним, ранее в Татарстане ввели единовременную выплату в размере 20 тысяч рублей на ребенка для семей мобилизованных. Эти средства выделит резервный фонд Кабинета министров республики. Кроме того, такая же единовременная и в том же размере выплата теперь полагается и детям из семей добровольцев, которые отправились на службу в зону проведения спецоперации.

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