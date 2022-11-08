Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 ноября 2022 16:24

В Татарстане появится оргкомитет по подготовке к "Единым играм" Специальной Олимпиады

Он должен обеспечить взаимодействие органов власти, организаций и общественных объединений
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Заместителем оргкомитета стал министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

Заместителем оргкомитета стал министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Татарстане планируют создать оргкомитет по подготовке к "Единым играм" Специальной Олимпиады. Соответствующий распоряжение подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Согласно документу, оргкомитет должен обеспечить взаимодействие органов власти, организаций и общественных объединений при подготовке к предстоящим играм. А их представили должны принимать активное участие в совещаниях и конференциях по данному мероприятию.

Так, председателем оргкомитета назначили вице-премьера Татарстана Лейлу Фазлееву, а ее заместителями стали министр спорта республики Владимир Леонов и руководитель Исполкома Казани Гузель Сагитова.

Отметим, в Казани "Единые игры" проведут в 2023 году, но изначально их планировали организовать в 2022 году. В них примут участие спортсмены с особенностями интеллектуального развития.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram