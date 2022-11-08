В Татарстане появится оргкомитет по подготовке к "Единым играм" Специальной Олимпиады

Заместителем оргкомитета стал министр спорта Татарстана Владимир Леонов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Татарстане планируют создать оргкомитет по подготовке к "Единым играм" Специальной Олимпиады. Соответствующий распоряжение подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Согласно документу, оргкомитет должен обеспечить взаимодействие органов власти, организаций и общественных объединений при подготовке к предстоящим играм. А их представили должны принимать активное участие в совещаниях и конференциях по данному мероприятию.

Так, председателем оргкомитета назначили вице-премьера Татарстана Лейлу Фазлееву, а ее заместителями стали министр спорта республики Владимир Леонов и руководитель Исполкома Казани Гузель Сагитова.

Отметим, в Казани "Единые игры" проведут в 2023 году, но изначально их планировали организовать в 2022 году. В них примут участие спортсмены с особенностями интеллектуального развития.

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