Мэр Казани Ильсур Метшин дал оценку капремонту жилого дома на улице Качалова

Дом был построен еще в 1944 году. Фото: metshin.ru

В этот вторник, 8 ноября, мэр Казани Ильсур Метшин оценил результат капремонта, который был проведен в многоквартирном доме №77 на улице Качалова.

В четырехэтажном здании 1944 года постройки площадью более 1,4 тысячи квадратных метров хоть и обновляли в 2004 году инженерные коммуникации, но руки здесь до капитального ремонта дошли только сейчас.

Работы начались в июле и завершились осенью. За этот период времени удалось починить крышу, подвал, фасад, системы водоснабжения, канализацию, отопление и электросети. Кроме того, управляющая компания в доме еще и отремонтировала подъезды.

- Строили жилье, и какого качества! Балки до сих пор как новые. После капитального ремонта дом простоит еще 80 лет, – сказал Ильсур Метшин, осмотрев чердак дома.

По словам мэра, дом простоит еще 80 лет. Фото: metshin.ru

Он пообещал его жителям, что в 2023 году им еще и отремонтируют двор по республиканской программе.

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