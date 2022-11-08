Опера «Кара пулат» — избранный дипломант международной премии «Золотой Трезини»

Фото: пресс-служба Тинчуринского театра

Легенда-опера Эльмира Низамова «Кара пулат» («Черная палата»), показы которой прошли на сцене Тинчуринского театра и в натуральных декорациях на территории Булгарского музея-заповедника, вошла в число избранных дипломантов пятой международной архитектурной премии «Золотой Трезини». Опера была номинирована на премию в номинации «Лучший реализованный проект театральной декорации».

Всего на участие в премии в этом году было подано 1 123 заявки, но лишь несколько из них стали избранными соискателями, в числе которых и опера «Кара пулат» («Черная палата») в постановке Тинчуринского театра.

Торжественная церемония награждения лауреатов V Международной архитектурно-дизайнерской премии «Золотой Трезини» с участием генерального директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского состоится 15 ноября в Эрмитажном театре на Дворцовой набережной в Санкт-Петербурге.

Международная архитектурно-дизайнерская премия «Золотой Трезини» основана в 2018 году и названа в честь русского зодчего швейцарского происхождения Доменико Трезини (1670-1734) — первого архитектора Петербурга, создателя Петропавловского собора, здания Двенадцати коллегий и других шедевров петровского барокко. Премия присуждается под эгидой Всемирного клуба петербуржцев. Председателем премии является генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Главная награда премии — позолоченная статуэтка Доменико Трезини. «Золотой Трезини» — единственная премия в мире, эксперты которой отбирают для включения в состав музейного фонда новые архитектурные, реставрационные, дизайнерские и сценографические проекты, имеющие высокую художественную ценность. В Международный совет и жюри премии «Золотой Трезини» входят более 230 экспертов из 34 стран.

По словам организаторов премии, сегодня «Золотой Трезини» становится премией мирового уровня, а статуэтка Доменико Трезини приобретает статус архитектурного «Оскара», за который борются номинанты из разных стран.

Премьера оперы «Кара пулат» композитора Эльмира Низамова на либретто Рената Хариса состоялась в 2015 году на сцене Татарского государственного театра драмы и комедии имени Карима Тинчурина. Опера была поставлена по инициативе и при поддержке Республиканского Фонда «Возрождение». В мае 2022 года, после семилетней паузы, показ спектакля Тинчуринским театром был возобновлен и приурочен к празднованию 1100-летия принятия Ислама Волжской Булгарией.

В августе 2022 года показ оперы «Кара пулат» («Черная палата») прошел под открытым небом на территории Болгарского музея-заповедника. Показ спектакля прошел не в привычных декорациях театральной сцены, а на фоне Черной палаты — уникального памятника золотоордынского зодчества XIV века Болгарского историко-археологического комплекса — объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Идея организации показа спектакля под открытым небом у Черной палаты принадлежит Государственному Советнику Республики Татарстан Минтимеру Шаймиеву.

Главные роли в опере исполняют заслуженные артисты Татарстана Илюса Хузина и Артур Исламов, молодые исполнители Ильгиз Мухутдинов, Денис Ханбаба и другие. Театр им.Тинчурина в опере представляют народный артист Татарстана, заслуженный артист России Зуфар Харисов, актеры Ильнур Байназаров и Зульфат Закиров. Режиссером-постановщиком премьерной постановки оперы «Кара пулат» выступил заслуженный деятель искусств России, народный артист Татарстана Георгий Ковтун. Режиссером версии оперы open-air является Ильгиз Зайниев.

Опера была представлена под сопровождение оркестра Тинчуринского театра под руководством Ильяса Камала. На здании Черной палаты в Болгаре был применен эффект современной световой визуализации, 3D-maping. При подготовке к постановке оперы были соблюдены все требования к сохранению объекта историко-культурного наследия.

Ранее спектакль Тинчуринского театра «Ал яулык, зэнгэр шэл» («Розовый платок, голубая шаль») вошел в лонг-лист главной российской театральной премии «Золотая маска» 2023 года и был отмечен экспертами как «самый заметный спектакль сезона 2021-2022 г.г. по мнению экспертного совета».