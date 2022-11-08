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НовостиОбщество8 ноября 2022 13:40

10 ноября вода в некоторых домах Казани может окраситься в зеленый цвет

Это связано с работами по определению мест утечки теплоносителя
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
В сетевую воду магистральных тепловодов от котельной «Савиново» введут безвредный краситель.

В сетевую воду магистральных тепловодов от котельной «Савиново» введут безвредный краситель.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В четверг, 10 ноября, в Ново-Савиновском районе Казани будут проводиться работы по определению мест утечки теплоносителя. В сетевую воду магистральных тепловодов от котельной «Савиново» введут краситель «Уранин-А». Из-за этого вода в некоторых домах может окраситься в зеленый цвет, предупреждают местные власти.

При обнаружении соответствующего оттенка воды жителей просят обращаться в диспетчерскую службу «Казанских тепловых сетей» по телефону: +7(843)291-87-95.

Отметим, что «Уранин-А» является безвредным для здоровья и окружающей среды.

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