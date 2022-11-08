В Татарстане решили создать Центр по разведению снежного барса

Снежный барс занесен в Красную книгу. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Минэкологии Татарстана ищет подрядчика, который разработает научно-обосновывающую документацию для создания Центра сохранения биологического разнообразия «Снежный барс». Из республиканского бюджета на эти цели выделят 9,3 миллиона рублей. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.

Исполнитель должен будет изучить физико-географическую, климатическую ситуацию местности, в которой предполагается разместить центр. Ему также нужно предоставить информацию о том, какие растения и животные имеются на выбранной территории, и выяснить подходят ли все эти условия для обитания снежных барсов.

Кроме того, подрядчику необходимо определить количество и перечень специалистов будущего Центра. Работы должны быть выполнены до 25 декабря 2022 года

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