С начала года жители Татарстан очистили около 14 тысяч километров прибрежной территории

Людям удалось собрать около 34,2 кубометра мусора. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С начала 2022 года в рамках акции «Вода России» в Татарстане было очищено около 14 тысяч километров прибрежной территории. В мероприятиях приняли участие 455,5 тысячи человек. Им удалось собрать около 34,2 кубометра мусора, сообщил замглавы Минэкологии республики Егор Тарнавский.

Активисты очищали береговые линии и прилегающие водные объекты от бытового мусора и древесного хлама.

Отметим, что Татарстан начал принимать участие в акции «Вода России», проводимой рамках национального проекта «Экология», в 2019 года. В первый год в ней поучаствовали 55 тысяч человек, которые очистили 680 километров береговой линии.

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