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НовостиОбщество8 ноября 2022 12:35

В Минпромторге Татарстана заявили, что мобилизация на предприятиях проходила непросто, но процесс выстроили

Отрасль не была готова к подобному вызову, но справилась
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
В дальнейшем опыт поможет решать аналогичные вопросы быстрее.

В дальнейшем опыт поможет решать аналогичные вопросы быстрее.

Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

Глава Минпромторга Татарстана Олег Коробченко заявил, что мобилизация на предприятиях республики проходила непросто, так как отрасль не была к такому готова. По его словам, необходимо было одновременно поддерживать объекты, выполняющие гособоронзаказы, и действовать согласно заданию Минобороны по частичной мобилизации работников. В итоге процесс удалось выстроить, и стало проще, отметил министр в ходе брифинга в Кабмине республики.

Коробченко заметил, что после мобилизации сотрудников предприятия привлекли и обучили новых людей. В дальнейшем такой опыт поможет отрасли решать аналогичные вопросы быстрее.

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