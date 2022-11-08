В Минпромторге Татарстана заявили, что мобилизация на предприятиях проходила непросто, но процесс выстроили

В дальнейшем опыт поможет решать аналогичные вопросы быстрее. Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

Глава Минпромторга Татарстана Олег Коробченко заявил, что мобилизация на предприятиях республики проходила непросто, так как отрасль не была к такому готова. По его словам, необходимо было одновременно поддерживать объекты, выполняющие гособоронзаказы, и действовать согласно заданию Минобороны по частичной мобилизации работников. В итоге процесс удалось выстроить, и стало проще, отметил министр в ходе брифинга в Кабмине республики.

Коробченко заметил, что после мобилизации сотрудников предприятия привлекли и обучили новых людей. В дальнейшем такой опыт поможет отрасли решать аналогичные вопросы быстрее.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram