В Татарстане осудили 29 участников массовой драки с пострадавшими в кафе

Свою вину подсудимые признали частично. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

29 жителей Заинска в возрасте от 17 до 34 лет признаны виновными в массовой драке, которая произошла 1 августа 2021 года в кафе на улице Ленина. Суд установил, что в тот день они вместе с неизвестными пока лицами напали на гостей заведения, используя металлические стулья и бутылки. Тогда пострадали четыре человека.

Кроме того, злоумышленники повредили имущество кафе на общую сумму порядка 76 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры города.

В зависимости от роли каждого обвиняемых осудили за хулиганство и умышленное причинение легкого вреда здоровью. 21 человек получил наказание в виде условного лишения свободы на срок от года до 1,5 лет с таким же испытательным сроком. Остальным же в срок наказания засчитали период пребывания под стражей.

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