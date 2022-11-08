Власти Чебоксар решили взять в кредит 300 миллионов рублей

Срок использования кредита составит не более 517 дней. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Власти Чебоксар решили взять кредит в размере 300 миллионов рублей. За обслуживание займа они готовы заплатить максимум 36 миллионов рублей, то есть ставка должна составлять не более 8,5% годовых. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно документам, срок использования кредита составит не более 517 дней.

Подать заявку на участие в торгах можно до 14 ноября. Исполнитель тендера будет определен 16 числа.

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