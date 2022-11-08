Глава банка «Открытие» ждет снижения инфляции в России до уровня 4-4,5% в 2023 году

Банк «Открытие»

Инфляция в текущем году в России составит 12,5-12,7%, а уже в следующем приблизится к таргету Центробанка и будет на уровне 4-4,5%, поделился в интервью РИА Новости прогнозом банка «Открытие» президент-председатель правления Михаил Задорнов.

- Инфляция с каждым месяцем замедляется. Она была бы 12%, если бы не дополнительная индексация тарифов ЖКХ с 1 декабря. Поэтому ждем инфляцию в текущем году на уровне 12,5-12,7%, - сообщил Задорнов.

В следующем году мы ждем инфляцию, немногим превышающую таргет ЦБ - 4-4,5%", - отметил глава банка. По его мнению, такой уровень инфляции будет следствием переноса индексации тарифов ЖКХ с 2023 на 2022 год. Также на нее окажут влияние ограничения на поставки российского продовольствия и нефтепродуктов на внешние рынки.

- Кроме того, население сохранит сберегательную модель поведения - сберегать не только в виде остатков на счетах, но и какую-то долю держать в наличных, - добавил глава «Открытия».

По прогнозам Михаила Задорнова, Банк России сохранит ключевую ставку в 2022 году на уровне 7,5%, а в 2023 году поэтапно снизит ее до 6,5% уже к середине года благодаря заметному снижению инфляции.

Глава банка «Открытие» ожидает, что в текущем году падение ВВП России составит примерно 3,3%, в следующем году также будет спад из-за санкций - на уровне 1,8%. Он отметил, что не стоит рассчитывать на заметное оживление экономики ранее второй половины 2023 года, а первое полугодие «будет проходить под знаком снижения объемов производства и ВВП».

- Курс рубля на конец года спрогнозировать достаточно сложно, но он скорее всего составит 65-66 рублей за доллар. Исходим именно из такого курса при планировании следующего года, - отметил в интервью РИА Новости глава банка «Открытие» Михаил Задорнов.

СПРАВКА

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Инвестиции» (бренд, включающий продукты брокерской компании и УК «Открытие»), «НПФ Открытие», ООО «Открытие Факторинг» и др. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»).