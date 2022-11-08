За год естественная убыль населения в Татарстане сократилась более чем на 30%

Численность населения в Татарстане снижается с 2017 года. Фото: Михаил ФРОЛОВ

С января по август 2022 года в Татарстане родились 24 096 человек, а умерли - 30 212. Таким образом, численность населения сократилась на 6 116 человек, что более чем на 30% меньше, чем было за аналогичный период прошлого года. Тогда естественная убыль жителей республики составила почти девять тысяч человек.

Такие цифры в ходе пресс-конференции назвала замглавы Минтруда региона Наталья Бутаева. По ее словам, свою роль в убыли населения в 2021 году сыграл коронавирус. Теперь же Татарстан планирует вернуться к положительной тенденции.

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