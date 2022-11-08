С начала года на поддержку семей с детьми в Татарстане направили 16,5 миллиарда рублей

По последним данным, в республике проживают около 42 тысяч многодетных семей. Фото: Евгения ГУСЕВА

С начала 2022 года на социальную поддержку семей с детьми в Татарстане было направлено 16,5 миллиарда рублей. Большая часть этих средств – 8,6 миллиарда – была выделена из бюджета республики. Оставшиеся – из бюджета страны, заявила замглавы Минтруда региона Наталья Бутаева.

По ее словам, существенная часть средств ушла на выплаты при рождении первого ребенка. Часть денег была потрачена на татарстанские меры поддержки. Например, на выплаты женщинам из сел, которые рожают детей.

Ранее сообщалось, что с начала года на пособия при рождении ребенка в Татарстане выделили 78,5 миллиона рублей. Деньги получили получили более четырех тысяч семей.

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