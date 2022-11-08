Осенью 2022 года призывников в Чувашии меньше, чем было в 2021

Осенний призыв продлится с 1 ноября по 31 декабря. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Стало известно, что в рамках осеннего призыва-2022 из Чувашии наберут меньше парней, чем было годом ранее. Первую группу отправят на службу 9 ноября, заявил на еженедельном совещании в Доме правительства республики местный военком Бахтиер Холиков.

Для проведения осеннего призыва, который будет продолжаться до 31 декабря, в Чувашии созданы 26 медкомиссий.

- Сборный пункт на 100% обеспечен вещевым, продовольственным и медицинским имуществом, - отметил Холиков.

Напомним, граждане, призванные на срочную военную службу, к участию в спецоперации на Украине привлекаться не будут.

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