Экс-сотрудники «Татфондбанка» и его дочерней фирмы ответят перед судом за злоупотребление полномочиями

Свою причастность к преступлению обвиняемые не признают. Фото: Анастасия Осипова

Завершено расследование уголовного дела в отношении пяти бывших сотрудников ПАО «Татфондбанк» и его дочерней фирмы - ООО «Инвестиционная компания ТФБ Финанс». Они обвиняются в злоупотреблении полномочиями в коммерческой отрасли, но свою причастность к преступлению не признают.

По версии следствия, в 2016 году обвиняемые, под видом высокодоходной и обеспеченной банковской гарантией услуги доверительного управления, организовали недобросовестное консультирование в отделениях «Татфондбанка», «Интехбанка» и «Тимер Банка». Им доверились более 1,7 тысячи вкладчиков.

Утверждается, что злоумышленники не сообщили вкладчикам о наличии значительных рисков в инвестиционной деятельности по предлагаемой услуге, чем ввели их в заблуждение и создали условия для понуждения к заключению договора с «Инвестиционной компанией ТФБ Финанс». К слову, эти договора гражданам для ознакомления не предлагались, а условия документов трактовались искаженно.

- В результате вкладчикам продавались имевшиеся у «Татфондбанка» невостребованные на рынке биржевые облигации. Ущерб от действий злоумышленников составил более 2,3 миллиарда рублей, - сообщает следственное управление СКР по Татарстану.

Объем уголовного дела составил 534 тома. Все они уже переданы в суд.

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