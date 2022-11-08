В Татарстане отремонтировали три километра дороги Куркачи - Верхняя Ия

Дорогу ввели в эксплуатацию. Фото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства Татарстана

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Высокогорском районе отремонтировали три километра дороги Куркачи - Верхняя Ия. Обновленный участок уже введен в эксплуатацию, сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Татарстана.

На объекте уложили новый слой асфальта площадью более 20 тысяч квадратных метров, щебнем укрепили обочины и нанесли дорожную разметку.

Подрядчиком выступал «Татавтодор». Компания выполнила работы в полном объеме.

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