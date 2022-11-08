На улице Гузовского в Чебоксарах из-за неисправности загорелся троллейбус

По факту произошедшего начата прокурорская проверка. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Утром в понедельник, 7 ноября, возле остановки общественного транспорта по улице Гузовского в Чебоксарах загорелся троллейбус №22. Поняв, что произошло, водитель высадил пассажиров и сам покинул салон.

Чтобы потушить пламя, водителю потребовалась пара минут. Никто не пострадал.

По факту пожара начата прокурорская проверка. Надзорным ведомством Московского района города устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

По предварительным данным, причиной ЧП стала неисправность – у троллейбуса был нарушен обдув пусковых сопротивлений.

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