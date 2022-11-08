В рейтинге школьных столовых Набережных Челнов первое место заняла гимназия №54

Всего было проверено 64 образовательных учреждения. Фото: Евгения ГУСЕВА

За октябрь члены городского родкомитета в Набережных Челнах провели 156 проверок качества питания в школьных столовых 64 образовательных учреждений. В итоге появился соответствующий рейтинг.

Так, на первом месте в нем с шестью звездами от родителей оказалась гимназия №54. Пять звезд, а соответственно и второе место здесь получили образовательные учреждения №№ 11, 29, 78. Четвертое место получили школы №№ 9, 13, 19, 58, 61.

На пятой позиции родительского рейтинга с тремя звездами оказались следующие образовательные организации: №№ 2, 12, 15, 25, 30, 33, 34, 37, 40, 43, 50, 51, 53, 59, 64, 75, 77, 78, 82, 87.

Две звезды получили школы №№ 1, 4, 8, 10, 18, 21, 22, 24, 28, 32, 36, 38, 42, 45, 67, 68, 69, КШП «Калкан», 84, 89. А всего по одной – учреждения №№ 5, 6, 20, 23, 26, 27, 35, 41, 44, 47, 48, 49, 55, 62, 79. Сообщают «Челнинские известия».

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