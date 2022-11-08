Жители Казани назвали своих детей такими редкими именами, как Аарон, Леонард и Алита

Наиболее популярными именами для новорожденных в столице Татарстана на прошлой неделе стали Арсений, Артем, Тимур, Ева, Агата, Злата и Анна. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За неделю - с 31 октября по 6 ноября, в столице Татарстана официально зарегистриовали рождение 357 детей: 181 мальчика и 176 девочки, сообщает ЗАГС города.

Там также отметили, что чаще всего родители в указанный период времени назвали младенцев Арсением, Артемом, Тимуром, Евой, Агатой, Златой и Анной. Однако некоторые отличись оригинальностью и назвали своих детей Аароном, Леонардом, Аглаей и Алитой.

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