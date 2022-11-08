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НовостиОбщество8 ноября 2022 9:11

В Татарстане заработала горячая линия по вопросам тарифов

Обращения принимаются с понедельника по четверг
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Татарстанцы по горячей линии смогут узнать о государственном регулировании тарифов в сфере транспорта и лекарственных препаратов.

Татарстанцы по горячей линии смогут узнать о государственном регулировании тарифов в сфере транспорта и лекарственных препаратов.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане заработала горячая линия по вопросам о тарифах при начислении платежей за коммунальные услуги. Также жители смогут узнать о государственном регулировании тарифов в сфере транспорта и лекарственных препаратов, сообщает пресс-служба Госкомитета республики по тарифам.

Для того, чтобы воспользоваться данной возможностью, необходимо обратиться по номеру телефона: 8 (843) 236-36-36. Звонки принимаются с понедельника по четвергам с 8:00 до 15:45, обед у них с 12:00 до 12:45.

Кроме того, можно оставить обращение в нерабочее время. Оно запишется в формате записи, а после его рассмотрят специалисты.

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