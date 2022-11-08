По решению суда в Казани уничтожили партию незарегистрированных в России лекарств

Весной в Татарстане был задержан мужчина, который осуществлял сбыт данных препаратов. Фото: МВД по РТ

В Казани уничтожили партию зарубежных лекарств предназначенных для лечения вирусного гепатита С. Дело в том, что эти препараты не были зарегистрированы в России и не получили необходимых для продажи на местном рынке документов.

Как сообщают в МВД Татарстана, весной в регионе был задержан мужчина, который осуществлял сбыт данных лекарств. В отношении него возбудили уголовное дело. Решение уничтожить препараты принял Вахитовский районный суд столицы республики.

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