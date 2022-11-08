Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 ноября 2022 8:23

10 ноября в Казани ограничат движение транспорта по улице Большая Красная

Участок дорогу у домов №№44/7 и 48 будет перекрыт до 28 числа
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Все дело в строительстве трассы электрокабеля.

Все дело в строительстве трассы электрокабеля.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В четверг, 10 ноября, в Казани временно ограничат движение транспорта по улице Большая Красная. Перекрыт будет участок у домов №№44/7 и 48. Там будут проводиться работы по строительству трассы электрокабеля, говорят местные власти.

Движение будет ограничено вплоть до 28 числа. До тех пор автомобилистам советуют заранее продумывать свой маршрут и искать пути объезда участка.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram