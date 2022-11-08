10 ноября в Казани ограничат движение транспорта по улице Большая Красная

Все дело в строительстве трассы электрокабеля. Фото: Олег УКЛАДОВ

В четверг, 10 ноября, в Казани временно ограничат движение транспорта по улице Большая Красная. Перекрыт будет участок у домов №№44/7 и 48. Там будут проводиться работы по строительству трассы электрокабеля, говорят местные власти.

Движение будет ограничено вплоть до 28 числа. До тех пор автомобилистам советуют заранее продумывать свой маршрут и искать пути объезда участка.

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