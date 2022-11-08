В Чувашии 18-летний парень без прав сбил девушку и скрылся

Пешеход получила травмы и была госпитализирована. Фото: МВД по Чувашии

Около девяти часов вечера в понедельник, 7 ноября, в поселке Новое Атлашево Чебоксарского района произошло ДТП. Автомобиль сбил 20-летнюю девушку, которая переходила дорогу по «зебре». Пешеход получила травмы, а водитель поспешил скрыться.

На дороге остались фрагменты фар. Полицейским удалось установить, что к произошедшему причастен серебристый автомобиль «ВАЗ-21099». Легковушку с характерными повреждениями удалось найти в деревне Шорчекасы.

Оказалось, что за рулем авто в тот вечер был 18-летний парень, не имеющий водительского удостоверения. В отношении него были составлены сразу несколько материалов, в том числе за управление неисправным авто и отсутствие страховки

Обстоятельства ДТП устанавливаются, сообщают в МВД по Чувашии.

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