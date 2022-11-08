8 ноября дома и другие объекты Советского района Казани остались без воды

Для вызова автоцистерны необходимо позвонить по телефону +7(843)231-62-60. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во вторник, 8 ноября, ряд домов и других бъектов Советского района Казани остался без воды. Причина этого - авария, произошедшая на водопроводе по улице Минская, сообщает МУП «Водоканал».

Речь идет о 54 многоквартирных жилых домах, нескольких частных домах, четырех детских садах, двух школах и десяти административных зданиях.

Для вызова автоцистерны необходимо позвонить по телефону +7(843)231-62-60. Водоснабжение должно быть восстановлено ближе к полуночи.

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