На проект смотровой башни «Тюбетей Tower» в Татарстане направят 11,1 миллиона рублей

На данный момент идет поиск подрядчика. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

На разработку проекта благоустройства территории и строительства инфраструктуры смотровой башни «Тюбетей Tower» в Тетюшах выделят 11,1 миллиона рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайт госзакупок. Заказчиком выступает Главное инвестиционно-строительное управление Татарстана.

Согласно техзаданию, площадь земельного участка под объект должна составить около восьми тысяч квадратных метров. Среди прочего подрядчику необходимо будет продумать концепцию благоустройства и озеленения территории вокруг башни. Она должна включать в себя асфальтированные проезды и парковку на 73 машино-места.

На все это у подрядчика будет время до 30 апреля 2023 года.

Напомним, «Тюбетей Tower» должен появиться на выезде из города по улице Северная. Сначала его хотели построить в Казани, но власти города отказались от этой идеи.

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