Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 ноября 2022 7:25

На проект смотровой башни «Тюбетей Tower» в Татарстане направят 11,1 миллиона рублей

Площадь земели, выделенной под объект, составит порядка восьми тысяч квадратных метров
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
На данный момент идет поиск подрядчика.

На данный момент идет поиск подрядчика.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

На разработку проекта благоустройства территории и строительства инфраструктуры смотровой башни «Тюбетей Tower» в Тетюшах выделят 11,1 миллиона рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайт госзакупок. Заказчиком выступает Главное инвестиционно-строительное управление Татарстана.

Согласно техзаданию, площадь земельного участка под объект должна составить около восьми тысяч квадратных метров. Среди прочего подрядчику необходимо будет продумать концепцию благоустройства и озеленения территории вокруг башни. Она должна включать в себя асфальтированные проезды и парковку на 73 машино-места.

На все это у подрядчика будет время до 30 апреля 2023 года.

Напомним, «Тюбетей Tower» должен появиться на выезде из города по улице Северная. Сначала его хотели построить в Казани, но власти города отказались от этой идеи.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram