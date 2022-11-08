В Чебоксарах задержали и поместили в психбольницу мужчину, который повреждал колеса авто

Объяснить свое поведение полицейским горожанин не смог.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Ночью в один из отделов полиции Чебоксарах поступило сообщение о мужчине, который повреждает колеса припаркованных по улице Ильи Тукташа автомобилей. Правоохранители оперативно прибыли на место и задержали злоумышленника. Им оказался 40-летний местный житель.
Мужчина не смог объяснить, зачем прокалывал колеса, и стал проявлять признаки психического расстройства. В связи с этим он был помещен в психбольницу.
Утверждается, что горожанин повредил как минимум 12 машин. На данный момент устанавливается сумма ущерба, сообщают в УМВД России по городу.
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