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НовостиПроисшествия8 ноября 2022 5:49

В Чебоксарах задержали и поместили в психбольницу мужчину, который повреждал колеса авто

По версии правоохранителей, он испортил как минимум 12 припаркованных машин
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Объяснить свое поведение полицейским горожанин не смог.

Объяснить свое поведение полицейским горожанин не смог.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ночью в один из отделов полиции Чебоксарах поступило сообщение о мужчине, который повреждает колеса припаркованных по улице Ильи Тукташа автомобилей. Правоохранители оперативно прибыли на место и задержали злоумышленника. Им оказался 40-летний местный житель.

Мужчина не смог объяснить, зачем прокалывал колеса, и стал проявлять признаки психического расстройства. В связи с этим он был помещен в психбольницу.

Утверждается, что горожанин повредил как минимум 12 машин. На данный момент устанавливается сумма ущерба, сообщают в УМВД России по городу.

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